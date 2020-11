Gigi Proietti è morto. Oggi era il suo 80esimo compleanno.

Gigi Proietti è morto. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il noto attore romano è deceduto in una clinica romana intorno alle 5.30. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera. A darne la notizia è stata la famiglia di Proeitti: «Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all'affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l'annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie», spiega la famiglia.

Proietti era ricoverato in terapia intensiva in una nota clinica di Roma, Villa Margherita, a seguito di un attacco cardiaco. La notizia del ricovero di Proietti era stata data in antemprima dal Tempo nella tarda serata di ieri.

Proietti era stato ricoverato in seguito a problemi cardiaci e non sarebbe il Covid la causa del malore.

Qualche settimana fa - come appreso da Leggo - Proietti fu ricoverato al Gemelli sempre per problemi al cuore. L'attore romano, a quanto si apprende, sarebbe ricoverato già da 15 giorni. Le condizioni di Gigi Proietti erano peggiorate ieri sera.

Ieri sera accanto a lui le due figlie, Susanna e Carlotte e la moglie Sagitta Alter. Gigi Proietti, che già in passato ha sofferto di attacchi di cuore - nel 2010 fu ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di Roma in seguito a una forte tachicardia

Attore, regista, doppiatore, cantante, conduttore, cabarettista, scrittore e insegnante, Proietti è un maestro dello spettacolo italiano, unico nella sua poliedricità. Capace di riuscire a portare a un suo spettacolo, come con “A me gli occhi”, in tour nei teatri di mezza Italia, centinaia di migliaia di spettatori, ha esordito e si è affermato dapprima nel teatro, poi anche in tv e al cinema.

Memorabile la sua interpretazione del Mandrake di Steno — nel cult Febbre da cavallo — e di Cavaradossi ne La Tosca di Luigi Magni. Proietti ha prestato anche il volto a Pompeo nella miniserie tv Sogni e bisogni di Sergio Citti e a Paco ne La proprietà non è più un furto di Elio Petri. In tv ha ottenuto un enorme successo con fiction come Il maresciallo Rocca, L’ultimo papa re, Il signore della truffa e Una pallottola nel cuore. Nel 2003 da una sua idea è nato a Roma il teatro shakespeariano Silvano Toti Globe Theatre, di cui è direttore. Da doppiatore ha prestato la voce a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Charlton Heaston, Kirk Douglas, Paul Newman, Marlon Brando, Gregory Peck.

