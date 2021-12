Fantasmi sul palco: Ghost, quando l'amore è più forte della morte

«Non si può tornare indietro». È questo il mantra di quella riuscitissima fiaba moderna che porta il titolo di Ghost, già film di culto del 1990 scritto da Bruce Joel Rubin, lo stesso che poi portò in teatro, con le musiche dell'ex Eurythimics David Stewart e di Glen Ballard, la versione musical.

Guardare avanti, dunque, accettando le conseguenze delle nostre azioni o di ciò che ci accade attorno. Inutile dire che Ghost è il musical perfetto per il nostro complicato oggi. Nella versione italiana diretta da Federico Bellone (che lo portò in scena con interpreti stranieri anche a Città del Messico e a Madrid) torna a Milano, al Teatro degli Arcimboldi dal 28 dicembre al 9 gennaio. È la storia di Sam che vive con Molly una bella storia d'amore; ma lui muore e lei sta per finire fra le braccia di un cattivo. Per fortuna lui la salva, pur sotto forma di fantasma (non visto), aiutato dalla stravagante medium Oda Mae.

Lo spettacolo era stato sul medesimo palco a fine febbraio 2020, prima dello scoppio della pandemia. Una seconda chance, dunque, per Ghost e per i milanesi, porta in viale dell'Innovazione quasi lo stesso cast: «Abbiamo un nuovo villain, nel ruolo di Carl, oggi affidato a Giuseppe Verzicco, mentre i tre protagonisti Mirko Ranù, Giulia Sol (nella foto) e Gloria Enchill, nei ruoli che al cinema furono di Patrick Swayze, Demi Moore e Woopie Goldberg, restano immutati. Ci sono cambiamenti anche in ruoli secondari: alcuni membri del vecchio cast hanno addirittura cambiato mestiere».

Federico Bellone è sincero: «Ottimismo per il futuro? Diciamo che serve più determinazione. Io lavoro anche all'estero e non smetto di avere progetti. Come il ritorno nel 2022 del mio West Side Story, in concomitanza con l'arrivo sugli schermi del bel remake di Steven Spielberg, e Broadway Milano per il 2023: portare in tre teatri centrali della città, il Nuovo e due sale recuperate dal Multisala Odeon, alcuni musical a lunga tenitura e a nastro per tutta la stagione. Così, davvero, Milano potrebbe diventare una delle capitali internazionali del musical».

