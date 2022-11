Francesco De Carlo al Teatro Franco Parenti: appuntamento il 4 novembre

di Ferruccio Gattuso

Sarà che ha vissuto diversi anni a Londra, sarà che il suo dna da romano cresciuto nel quartiere Portuense certo non gli fa temere un pubblico da domare a colpi di ironia, ma certo Francesco De Carlo è a buon diritto considerato uno dei pionieri della stand up comedy italiana. Forse è anche per questi galloni guadagnatisi sul campo che il 4 novembre il comico 43enne si prende – con il suo ultimo show intitolato “Limbo” - il prestigioso palcoscenico del Teatro Franco Parenti a Milano.

La prima domanda è ovvia: un romano a Milano, che in questo caso è pure considerata la capitale del cabaret. Con quale mood ci arriva?

“Assolutamente positivo. Milano, per questo tipo di spettacolo, fa la differenza. È città europea, sveglia, qui la stand up comedy è stata percepita prima rispetto a Roma. E poi il pubblico milanese è, come dire, allenato, ha una ironia raffinata”.

Partiamo dal titolo: per Dante il limbo era destinato a coloro che hanno il desiderio irrealizzabile di vedere Dio. Qual è il suo desiderio irrealizzabile?

“Cominciamo col dire, come spiego nello show, che io sono ambizioso e cagasotto a un tempo. Dunque devo gestire il narcisismo di voler essere visto e l’insicurezza di essere… osservato. Paura e ambizione, ecco il mio limbo: questi due sentimenti fanno ping pong dentro di me. Il desiderio è quello di andare a lavorare negli States. Irrealizzabile? Vedremo”.

E un limbo fisico ce l’ha?

“Quello in cui sono cresciuto: il Portuense è giusto tra via Magliana e Monteverde: tra il popolo e i radical chic. Ecco, la mia stand up comedy ha parecchio storytelling autobiografico, dunque è anomala: racconto di come si devono gestire i bulli di quartiere ma anche gli snob che ti sentono parlare in romanesco e alzano il sopracciglio”.



Tempi di puritanesimo politicamente corretto: come si muove uno stand up comedian?

“Con coraggio ma anche buon gusto. È vero che viviamo un’epoca di categorie ipersensibili che fanno a gara di vittimismo. Ma il vittimismo ipocrita non fa un buon servizio alle vere vittime. Un comico non può vivere nel terrore di toccare qualcuno con l’ironia. Io poi sono cresciuto in un quartiere di periferia con dosi da cavallo di sessismo. omofobia e razzismo. Queste cose le riconosco quando le vedo”.





Lei è laureato in scienze politiche: nei suoi show la politica ci entra?

“Non in modo diretto, come satira politica cioè. Ma parlare della società in cui si vive ha inevitabilmente dei riflessi politici. Comunque per il prossimo show sto pensando a qualcosa di più politico: la cronaca di questi tempi aiuta parecchio noi comici. Rave party, il limite al cash di diecimila euro, e chissà cosa spunterà prossimamente”.

C’è più voglia di ridere dopo la pandemia?

“Penso proprio di sì. Chiariamoci: gli incazzosi ci sono sempre, ma si svelano maggiormente su Internet. La stessa gente capace di azzuffarsi sui social, poi si accomoda in teatro o in un locale e ride di gusto a tutto. Insomma, è come guidare a Roma”.

Cioè?

“Se cammini sei di un altro umore, spesso incontri persone con cui ti scambia una battuta divertente. Quando sali in auto, comincia la grande guerra: l’altro è un nemico. Ecco Internet è come il traffico a Roma”.



Lei è andato in scena anche al Fringe Festival di Edimburgo: più facile far ridere lassù o qui?

“Negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia, tanti giovani sono andati a vedersi i grandi comici anglosassoni su Internet. Il risultato è che oggi c’è un pubblico giovane simile a quello d’Oltremanica. A noi manca ancora una cosa: decidere di uscire di casa per andare a sentire magari due o tre comici sconosciuti in una stessa serata. Il gusto della scoperta. Qui viviamo di nostalgia per ciò che sappiamo ci è piaciuto, mentre inglesi e americani sono curiosi di sapere quale sia the next thing, la novità”.

Come dove e quando

“Limbo” di e con Francesco De Carlo 4 novembre al Teatro Franco Parenti via Pier Lombardo 14, ore 22, biglietto 18 euro, info biglietteria@teatrofrancoparenti.it.

