Reggiani in teatro: «La mia satira sulla precarietà di politica e amori»

«Mi divertiva l’idea di affiancare alle mie chiacchiere i numeri di un mago. Così è nato “Questioni di prestigio”. Piace il titolo?». Francesca Reggiani è pronta alla sua nuova performance teatrale, che la vedrà protagonista sul palco del Teatro Olimpico di Roma dal 28 febbraio al 5 marzo. A darle man forte, i suoi autori storici, Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli.

Che spettacolo sarà?

«Uno show che alterna pezzi di repertorio a testi sul presente. E questi ultimi sono la parte preponderante. Perché anche solo nell’ultimo anno abbiamo assistito a cambiamenti epocali. E poi vogliamo parlare del clima? Ieri a Milano faceva 20 gradi. A febbraio».

E con la politica come la mettiamo?

«Beh, non possiamo non tenere conto del fatto che Giorgia Meloni sia diventata la prima donna premier italiana...».

A proposito, è vero che la sua imitazione l’ha molto divertita?

«Non so, non mi tengo aggiornata sulle reazioni dei politici. Ricordo solo che venne a vedere un mio spettacolo nel 2016. La sua imitazione segue il mio solito stile, che cerca di essere divertente ma mai offensivo. Stessa cosa successa con quella della Boschi».

Ci saranno nuove imitazioni nello show?

«Non posso anticipare troppo. Posso solo dire che ci sarà ad esempio una Carla Bruni chiamata a dare lezioni di seduzione direttamente dalla Francia».

Già perché si parlerà anche d’amore...

«Sì, perché anche in amore tiene banco il tema dominante di questi anni: la precarietà. Un tempo si parlava di crisi del settimo anno, oggi anche arrivare a sette mesi diventa un traguardo impensabile!».

Tornando alla satira, c’è ancora spazio per quella graffiante che caratterizzava i suoi programmi dell’era Dandini, da “La tv delle ragazze” ad “Avanzi”, “Tunnel” etc.?



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 06:45

