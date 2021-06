Torna il Floating Theatre sul laghetto dell'Eur e diventa un Summer Fest

Dopo l'esperienza sorprendente dello scorso anno, il Floating Theatre sul laghetto dell'Eur torna e diventa un Summer Fest che si rinnoverà (almeno) per tre anni. L'arena galleggiante ideata da Alice nella Città, che offre 150 posti e audio in cuffie wireless, parte il 24 giugno con l'anteprima italiana del musical Sognando a New York – In The Heights e va avanti fino al 9 settembre con un programma che conta sulle collaborazioni con diversi festival (dal Far East alla Mostra del Cinema di Venezia), con l'Accademia del Cinema Italiano (cinque serate per altrettante opere prime candidate ai David 2021) e con la Fondazione Cinema per Roma (per il ciclo "cinema e donne").

Tra gli appuntamenti da segnalare anche le Notti Bianche del Cinema, che saranno lanciate proprio dal Floating Theatre il 2 e 3 luglio, l'evento speciale con la versione restaurata de I cento passi di Marco Tullio Giordana il 16 luglio e l'omaggio – organizzato con il CSC-Cineteca Nazionale – a Monica Vitti e Nino Manfredi con La ragazza con la pistola e Pane e cioccolata.

A "benedire" l'arena galleggiante anche una madrina e un padrino: la conduttrice Andrea Delogu e l'attore italo-canadese (Grey's Anatomy) Giacomo Gianniotti.

