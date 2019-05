Festival Nazionale della Comicità del Makkekomiko, da lunedì risate a teatro assicurate

Venerdì 31 Maggio 2019, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vi hanno mai detto “Ma che ti ridi?” e voi presi dall’imbarazzo non avete saputo cosa rispondere?, presso ilsi riderà a crepapelle. Saranno i dieci comici che dopo aver superato i quattro giorni di selezioni tra più di quaranta comici provenienti da tutta Italia, si sfideranno nella”.Lunedì 10 giugno 2019 è un giorno perfetto per ridere! L’obiettivo del Festival, patrocinato patrocinato nelle precedenti edizioni dalla Regione Lazio, è di ricercare tra i partecipanti la creatività, l’originalità, il rigore che sono alla base della professione del comico. Partner radiofonico ufficiale del Festival è RID 96.8.Un vero e proprio talent live show in cui oltre al voto del pubblico sarà determinante anche quello espresso dalla giuria tecnica formata da comici professionisti, giornalisti, autori televisivi e radiofonici e agenzie di spettacolo.Nella serata condotta da Alessandro Mago Mancini, ideatore e fondatore del Makkekomiko, il laboratorio di scrittura per soli professionisti, verranno assegnati premi alla carriera a comici che si sono distinti per le loro qualità e per il loro inpegno nel campo artistico. Il festival vedrà anche la partecipazione di tanti ospiti noti al grande pubblico ma soprattutto sul palco ci saranno i comici del Makkekomiko che ogni martedì all’Accento Teatro da 15 anni fanno divertire i romani come: Sergio Viglianese, Annalisa Aglioti, Marco Passiglia, Angela De Prisco, Oscar Biglia, Antonio Catalano, Fabrizio Mazzeo (vincitore della 2^ ed. del MakkeTiRidi), Gianluca Giugliarelli, Claudio Sciara (vincitore della 1^ ed. del MakkeTiRidi) e Gli Stonfiss.Novità di quest’anno è la collaborazione con il Direttore creativo dell’evento, la giornalista e direttore del Roma Web Fest, Janet De Nardis. Grazie all’esperienza pluriennale nella valutazione di giovani talenti, Janet collaborerà con Alessandro Mago Mancini a rendere il format più innovativo e presto pronto per navigare in rete… A giudicare i finalisti e a decretare il miglior comico, oltre il giudizio inappellabile del pubblico, avremo anche quello di una giuria tecnica composta da Antonio Giuliani, Marco Falaguasta, Cristiana Merli (Rai Radio 2) e agenzie di spettacolo, tra cui la Sosia e Pistoia, una delle agenzie di attori comici più prestigiose del panorama nazionale.Il Festival Nazionale della Comicità, vuole essere un punto di riferimento della comicità italiana, scoprendo e valorizzando giovani talenti che dimostrino non solo le proprie capacità nel coinvolgere e nel divertire il pubblico, ma anche l’attitudine alla disciplina e allo studio che sono alla base di una comicità pulita e originale.