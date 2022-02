Enrico Brignano, il comico torna in scena a Roma con "Un'ora sola vi vorrei": ecco le date

Ad inaugurare la primavera sarà l'esilarante spettacolo di Enrico Brignano: "Un'ora sola vi vorrei". A partire dal 14 marzo, Brignano porterà il suo show all'Auditorium conciliazione di Roma.

A spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del presente, e prova a racchiudere il fiume di

parole che ha in serbo per il suo pubblico in un’ora e mezza di spettacolo. Il tutto con la sua caratteristica principale: la comicità. Assieme a lui sul palco, ci sono danzatori, che ballano e arricchiscono il suo show in una scenografia suggestiva e accattivante.



I biglietti per i nuovi show di Enrico Brignano sono disponibili su vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito le date:

Lunedì 14 MARZO 2022 ore 21.00 – Apertura Porte 19.30

Martedì 15 MARZO 2022 ore 21.00 – Apertura Porte 19.30

Mercoledì 16 MARZO 2022 ore 21.00 – Apertura Porte 19.30

Giovedì 17 MARZO 2022 ore 21.00 – Apertura Porte 19.30

Sabato 19 MARZO 2022 ore 21.00 – Apertura Porte 19.30

Domenica 20 MARZO 2022 ore 17.30 – Apertura Porte 16.00

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

