Lo spettacolo Echoes, domenica 24 febbraio, al Nuovo Teatro San Paolo

Lo spettacolodi Stefano De Liberato, diretto da Stefano Patti, andrà in scena aldomenica, alle 20:30.LEGGI ANCHE Teatro dell'Opera, la prima di "Anna Bolena" di Gaetano Donzinetti In un futuro distopico e vicino a noi la Terra è divisa in grandi blocchi governativi. Non esiste la democrazia come la conosciamo. Non esiste l’umanità come la intendiamo oggi. Una bomba è stata sganciata in un agglomerato urbano. Sono morte un milione di persone. Un giornalista, De Bois, intervista il responsabile della carneficina, il misterioso Ecoh. La domanda è semplice e precisa: Perché?CastDi Lorenzo De LiberatoRegia Stefano PattiCon Marco Quaglia e Stefano PattiVoce di Nancy Babich Giordana MorandiniLight designer Paride DonatelliScenografia Barbara BessiCostumi Marta GenoveseSuono Matteo Gabrielli e Samuele RavennaAiuto regia/live set Cristiano DemurtasProgetto grafico Simone Ferraro e Martina Mammola