Dario Ballantini nei panni di Lucio Dalla: «È il mio idolo. La Meloni? Non la imito»

Dario Ballantini ha iniziato ad amare le canzoni di Lucio Dalla sui banchi delle scuole medie. Poi da giovane artista, con la passione per le imitazioni da una parte e la pittura dall'altra, Dalla è diventato uno dei suoi personaggi, dipinto nei suoi quadri ed imitato. Con la morte del grande cantautore bolognese, si è arrivati Da Balla a Dalla. Storia di un'imitazione vissuta, lo spettacolo scritto dallo stesso Ballantini, in tour in Italia e stasera all'Ambra Jovinelli di Roma (poi il tour prosegue a Firenze e Bologna)

Britney Spears mette in vendita la megavilla comprata l'anno scorso: «Vuole 12 milioni». Il motivo è assurdo



Che rapporto aveva con Dalla?

«Ho avuto la fortuna di conoscerlo, siamo diventati amici e venne a cantare ad una mia mostra, era una persona molta generosa. L'ho imitato per anni, molto prima di approdare in tv, nello spettacolo si vedranno tutti i suoi look».

Lo spettacolo è stato scritto dopo la sua morte?



Brooke Shields choc: «Violentata in un hotel all'inizio della mia carriera. Rimasi congelata»



Vale ancora la pena travestirsi da politici, visto che spesso si mettono loro stessi in ridicolo?

«Si, per essere dichiaratamente finti, e non esserlo quando si accende la telecamera. I veri vip, in effetti, sono i politici».

L'autocensura ha colpito Striscia?

«C'è sempre stata una regolamentazione di principi, credo che debba esserci del buon senso, ma basta l'essere fiscali senza cervello.

Imiterà la premier Meloni?

«No, perché il fisico è troppo diverso».

Andrà al Festival di Sanremo travestito da Gianni Morandi?

Se Ricci me lo chiedesse, sono anni che non lo faccio più».

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA