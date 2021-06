Da Vincenzo Salemme al tributo Pink Floyd: il Teatro Olimpico di Roma riapre le porte al pubblico

"...di nuovo insieme" . E' questo il claim che quest'anno è stato scelto dal Teatro Olimpico di Roma per presentare il cartellone della stagione 2021-22, ricco di proposte e caratterizzato da nomi nazionali e internazionali. Tutti insieme nuovamente tenendo conto della sicurezza per le compagnie e per gli spettatori.

La stagione avrà inizio il 14 ottobre 2021 con "Duum - il salto verso la bellezza", un successo europeo dei Sonics. Un grande ritorno, poi, sarà quello, dal 13 novembre, di "Shine Pink Floyd Moon" della Compagnia Daniele Cipriani. Ma, ancora, tra gli spettacoli più significativi quello di Antonello Costa che dal 19 al 24/10 sarà in scena con "Gran Casinò Olimpico".

«Devo dire che sono contento, emozionato di calcare di nuovo un palcoscenico. Il teatro è fondamentale per la vita di tutti, per la cultura. Sono felice, ma anche perplesso: la gente non è più abituata ad andare a teatro, ma mi auguro che essendo il mio spettacolo divertente, il pubblico tornerà. E mi auguro anche che i posti non siano più limitati. La trama del mio show è semplice: c'è un casinò in difficoltà e allora il direttore scrittura un comico per tirare sù le sorti. Ci saranno delle soubrette e sarà un vero e proprio varietà»).

Tante risate le faremo anche con Francesca Reggiani, dal 16/11, con il suo one-woman show, "Gatta morta". «Intanto sono contenta di questa riapertura del Teatro Olimpico, che per me è importante, significativa. Io, come tanti altri attori oggi affermati, ho fatto parte del Laboratorio di Gigi Proietti e proprio qui ho visto i suoi spettacoli. 'Gatta morta' è la classica donna negativa che non piace all'uomo; contrariamente un gatto morto, un uomo, piace perchè sotto sotto può rivelarsi un gran seduttore. Ho voluto intitolare così il mio spettacolo perchè ricordo che una volta Proietti disse che se uno in un titolo di spettacolo ci mette qualcosa che ha a che fare con un gatto, il tutto può funzionare di più. Sarà così? Vedremo»

Direttamente dalla Puglia, dal 24 al 28/11, Uccio De Santis con il suo spettacolo, "Stasera con Uccio": «Non posso nasconderlo. Sono emozionato perchè per la prima volta sarò su questo prestigioso palcoscenico, con uno spettacolo molto divertente, un mix di monologhi, racconti di vita vissuta, il tutto alternato con dei video molto visti sui social che hanno fatto la storia del programma televisivo 'Mudù'. Spero di non deludere chi mi ha inserito nel cartellone della nuova stagione».

Il pezzo forte del cartellone sarà in primavera prossima, dal 29/3 al 17/4: ecco Vincenzo Salemme con il suo spettacolo tratto dal suo libro, dal titolo omonimo: "Napoletano? E famme 'na pizza". «Già avevo fatto questo spettacolo l'estate scorsa, solo 9 repliche in giro per l'Italia. Ricordo che l'inizio fu difficile, poi pian piano abbiamo ingranato. Giuro che non ce la faccio più. Sto uscendo pazzo, dopo questo stop forzato dovuto alla pandemia. Sono quasi 50 anni che faccio teatro e non farlo ultimamente mi è pesato molto».

Lo spettacolo è tratto dal libro omonimo: « Porto in scena le difficoltà di essere napoletano che deve saper fare le pizze, saper cantare, essere sempre allegro, amare il caffè bollente, essere devoto a San Gennaro, tifare Napoli e amare il ragù di mammà. Voglio capire in chiave ironica se sono un napoletano autentico o un traditore degli inviolabili costumi della nostra terra. Una confessione sincera ed esilarante sui luoghi comuni partenopei perchè a volte essere napoletani è difficile».

«Perchè questo titolo? Riprende una battuta di una delle mie prime commedie teatrali 'E fuori nevica', dove uno dei personaggi chiede al fratello di dimostrare la presunta napoletaneità facendogli una pizza. In questo spettacolo ci saranno anche richiami, pezzi di alcune mie commedie, ma tutte con un filo conduttore».

