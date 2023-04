Rossella Brescia: «Billy Elliot? E' il sogno di ogni ragazzo che si avvera»

di Paolo Travisi

Dal cinema al teatro. Per “Billy Elliot – The Musical”, il percorso è stato diverso dal solito, ma il successo lo stesso, se non di più. Ora la storia del ragazzino inglese, figlio di minatori che sogna di fare il ballerino, arriva da oggi al Sistina per la regia di Massimo Romeo Piparo, che ha scelto Giulio Scarpati nei panni del padre di Billy e Rossella Brescia, nel ruolo di Mrs Wilkinson, l’insegnante di danza che ne scopre il talento e lo incita a seguire i suoi sogni. Ad alternarsi nel ruolo di Billy Elliot, tre giovani talenti, Andrea Loconsole, Emiliano Fiasco e Bryan Pedata, che balleranno sulle musiche di Elton John, suonate live dall’Orchestra.

Rossella Brescia, Billy Elliot, è un racconto universale: lo scontro tra genitori e figli. Quali sono gli aspetti più interessanti per il pubblico di giovani e quali per gli adulti?

«Per i ragazzi la storia di Billy è importante, perché vedono la realizzazione dei sogni di un adolescente, invece gli adulti assistono a una famiglia con problemi economici, in cui l’arte riesce a offrire speranza di cambiamento e il papà di Billy accetta l’idea di un figlio ballerino. C’è quindi il tema del pregiudizio su un ragazzo ballerino».

Esiste ancora questo pregiudizio?



