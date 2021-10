Benedicta Boccoli: «A volte basta una domanda e la vita va in tilt»

Ci sono quesiti che ti spiazzano, perché ti obbligano a prendere posizione. Dalle risposte si intuisce la natura di chi le dà, e può essere che quella natura non ci piaccia. Esattamente questo succede tra le mura dell'attico borghese de Il test, caustica commedia dello spagnolo Jordi Vallejo, adattata da Roberto Ciufoli in veste di regista e protagonista con Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi. In cartellone al Teatro Martinitt fino al 17 ottobre, Il test (quattro stagioni di sold out in Spagna) è una storia che genera sorrisi e riflessioni, adatta a questi tempi difficili.



A vestire i panni di una donna insicura, in realtà passivo-aggressiva e con un segreto importante, è Benedicta Boccoli: «Sono una vegana estremista che mangia alghe, è sempre pronta giudicare gli altri e però nasconde uno scomodo colpo di scena spiega l'attrice nata a Milano e cresciuta a Roma Così, una serata tra amici passa dalla leggerezza al dramma a causa di un test scherzoso. Meglio centomila euro adesso o un milione domani? Tutto qui. Eppure, da alcune domande semplici spuntano risposte complesse».



Spazio e tempo compressi, dialoghi scattanti per una formula che, rivela Benedicta Boccoli, «è decisamente cinematografica. Roberto Ciufoli ha voluto da noi attori una recitazione veloce, naturale, quasi sporca. Il risultato, lo abbiamo constatato, è un totale coinvolgimento del pubblico, che assiste e si interroga, e si pone la medesima domanda. I soldi, come le corna, sono un argomento infallibile». E a proposito della domanda cruciale, Boccoli ammette: «Io sono una godereccia, tutta la mia vita dice che forse sono poco furba e per nulla strategica: ho lasciato la tv per fare teatro, semplicemente perché mi fa stare bene, mi regala adrenalina».

Tra i progetti, però, c'è anche il cinema: «Come regista ho raccolto premi e soddisfazioni con il corto La confessione. Ora mi sono montata la testa e sto scrivendo un film, che dirigerò».



