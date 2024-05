Da Ballando con le stelle al Teatro Orione, Veera Kinnunen e Moreno Porcu nello spettacolo "In The Deep. Ad un passo dalla luce"

di Redazione web

È possibile prevenire la creazione di una crepa? O quanto meno prevedere quando qualcosa o qualcuno si romperà? Da queste domande, che tutti noi ci siamo posti almeno una volta nella vita, nasce la trama di questo incredibile e coinvolgente spettacolo: “In the deep”. Il debutto a Roma, 3 giugno ore 21.00, Teatro Orione (Via Torlonia 7) con Veera Kinnunen e Moreno Porcu, amatissimi maestri di Ballando con le stelle e uno strepitoso corpo di ballo, composto da professionisti di fama internazionale: Antonio Careri, Arianna Favaro, Elisa Brunetti, Nicolò Ballerini, Anna Scintu, Rodolfo Gentilini e Michal Bartkiewicz.

Lo spettacolo

"In the deep" è uno spettacolo di ballo che si snoda attraverso venti numeri differenti spaziando per stili di danza e colonna sonora, un viaggio appassionato attraverso i cinque cardini del mondo latino-americano e il suo universo musicale. Dal soft rock di "You Want It Darker" di Leonard Cohen al soul di "At Last" nella versione di Aretha Franklin.

La sinossi

"In the deep" è la storia di Cher. Cher che ha passato tutta la vita a camminare sui carboni ardenti, equilibrista in bilico sul filo della sua stessa esistenza.

Regia di Chiara Menichetti e Veera Kinnunen

Drammaturgia di Chiara Menichetti

Coreografie di Veera Kinnunen

Con Veera Kinnunen, Moreno Porcu, Antonio Careri, Arianna Favaro, Elisa Brunetti, Nicoló Ballerini, Anna Scintu, Rodolfo Gentilini e Michal Bartkiewicz.

