Arturo Brachetti si racconta a Leggo: «Sono l'uomo dei record e mi nutro delle emozioni altrui»

A quarant'anni dal suo debutto parigino. Il trasformista dei record sarà in scena sabato 31 agosto, alle ore 21.30 nella Grande Arena estiva al Castello di Santa Severa per la rassegna Sere d’estate, organizzata dalla Regione Lazio e realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella e Coopculture.«È un’intervista con dei momenti di sorpresa, quindi la gente non si deve aspettare i cambiamenti di costume perché d’estate non le faccio perché morirei. L’ho sperimentato e ho detto mai più. E’ un’intervista con un canovaccio fisso, in quest’ora e mezza passo in rassegna tutta la mia vita artistica, da quando ho incontrato il parroco che faceva giochi di prestigio ad oggi, all’incontro con Macario e Paolo Poli. Racconterò la mia esperienza di italiano all’estero emigrante, di quando mi hanno fatto la statua di cera. E’ un dietro le quinte della mia vita, molto divertente, scanzonato e frizzante, è un po’ come se veniste a cena con me e vi raccontassi la mia storia».«Effettivamente le donne spesso mi chiedono che crema uso, ma sabato spiegherò anche quello. Ma in realtà il segreto è nella genetica, mia madre è una forza della natura».E’ molto difficile, lo ammetto, perché si basa essenzialmente su un viaggio di sorprese e meraviglie che ti fanno ricordare l’infanzia. Risvegliare il bimbo che c’è in ognuno di noi è la parte più difficile. Gli adulti che vengono a vedermi sono attenti per i primi dieci minuti perché vogliono scoprire come faccio a cambiarmi così velocemente, poi però succede che dicono «ma chi se ne frega, siamo saliti su questo treno di magia e lasciamoci trasportare». È un po’ come la storia di Babbo Natale. Anche se sei grande e conosci la verità, il senso di magia ti resta attaccato ed è una bella sensazione. Io solletico questo aspetto consolatorio e confortevole e spesso al termine dei miei spettacoli mi dicono grazie per avergli restituito due ore della loro infanzia. Questo per me è impagabile.«Sì (ride n.d.r.). Mi hanno iscritto al primoper il cambiamento rapido che dura un secondo e mezzo, ma ora ne ho anche un altro come il trasformista più prolifico al mondo. Al di là che ho 450 costumi, in uno spettacolo faccio almeno 60–80 personaggi».«Io ho dei ragazzi illusionisti che non sanno chi è David Copperfield… che è vivo, quindi non mi stupisco. Il problema sono i social perché fa pensare che tutto ciò che non c’è su internet non esiste e se non c’è sui social non ha importanza. A questi giovani manca la fantasia, spesso i miei ragazzi mostrano dei video che vorrebbero replicare, ma io dico «l’hanno già fatto, inventati qualcosa di nuovo». Noi eravamo costretti a farlo. Saranno sempre di meno i ragazzi che avranno fantasia, però si può esercitare, quindi per me fino a sei – sette anni i bimbi non dovrebbero avere il cellulare»«Raramente.Io a Torino ho una casa con una camera segreta, muri che si spostano, specchi che parlano. Quando faccio fare il giro della casa ai miei amici, anche gente famosa come Montesano o la Littizzetto, io vedo nei loro occhi tutta questa sorpresa e mi riempie di gioia. Ecco la mia casa è il mio spettacolo personale».«Le racconto un aneddoto. Un bambino è venuto al termine di uno dei miei spettacoli con il papà perchè voleva farmi una domanda. Ero certo che mi chiedesse - come fanno tutti - come riesco a cambiarmi così velocemente, ma invece mi ha chiesto: «ma adesso che torni a casa prendi il taxi o voli?» Questa cosa mi ha spiazzato, mi ha riempito la giornata di emozioni, io vivo per quello».«Ritorniamo a gennaio al Sistina di Roma , vi aspetto!»