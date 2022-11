Amici miei, dalla tv al teatro con Papaleo, Haber, Frassica e Veronesi: «Tra noi quattro, risate e confidenze senza rete»

di Paolo Travisi

La prima ispirazione è stata il cinema, e lo si capisce già dal titolo. Agli Amici miei di Mario Monicelli, Giovanni Veronesi e soci hanno aggiunto l’aggettivo maledetti, che è in realtà è un’espressione di affetto e di stima, mascherata da cinismo. Soprattutto perché a giocare sulla scena sono quattro mattatori come Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Nino Frassica, insieme a Veronesi, che smette i panni da regista per recitare a teatro. «Da Amici miei abbiamo preso quella finta cattiveria che trasuda romanticismo; anche nel film, che è ispiratore di come vivere l’amicizia, sono cattivi ma non riescono a fare a meno l’uno dell’altro», spiega Veronesi alla presentazione di Maledetti amici miei... il ritorno, che dopo il successo del format tv, arriva all’Ambra Jovinelli di Roma (dal 21 al 30 dicembre). Uno spettacolo che vive dell’improvvisazione incontrollata dei 4 protagonisti, che reciteranno loro stessi, senza maschere, tra storie personali, aneddoti, drammi e voglia di ridersi addosso. Al posto di Sergio Rubini, la new entry, Nino Frassica: «Sperimenteremo ogni sera, quello che piace continueremo a farlo, il resto lo toglieremo. Attingeremo a qualcosa del repertorio, ma non c’è nessun copione». La voglia di sperimentare da parte di quattro professionisti dello spettacolo, talmente affermati, da poter e voler, cambiare registro. «Siamo molto motivati, perché siamo noi i primi a essere sorpresi per quello che accade – dice Papaleo - lo spettacolo non aggiunge nulla al pubblico, ma dà molto a noi stessi». In compagnia anche delle melodie di tre musicisti, il pubblico assisterà a una sorta di diretta senza filtri. «Ci saranno anche momenti drammatici, non solo divertenti. Ci metteremo a nudo, raccontando cose personali, senza rete», aggiunge Haber, che in una recente intervista ha raccontato i suoi problemi di salute. Come dire che «saremo tutti spalle, senza essere protagonisti», chiude Veronesi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 06:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA