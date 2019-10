Al via la prima edizione del Festival "Costellazioni" 2019: tre weekend di appuntamenti per il teatro romano

Venerdì 4 Ottobre 2019, 20:37

La tragedia greca e l’orrore del Nazismo, la canzone popolare e i frenetici ritmi della nostra contemporaneità, il contatto tra umani e la loro alienazione, la storia del teatro e gli sperimentalismi dei nuovi linguaggi: sono questi alcuni degli ingredienti dellaUna proposta nuova, questa, totalmente autoprodotta, che ad alcune delle realtà già affermate della scena contemporanea italiana affianca le nuove promesse, in un florilegio di esperienze che fanno della contaminazione tra generi e della multidisciplinarietà un punto di forza. Dal collettivo bolognese Ateliersi al duo Eco di Fondo, dai giovanissimi Elliot Teatro e Controcanto Collettivo allo storico Teatro del Carretto, “Costellazioni” vedrà alternarsi sette spettacoli (e altrettanti workshop, guidati dai diversi direttori di compagnia), tutti diversi ma tutti accomunati dalla volontà di far dialogare tradizione e innovazione.Da oltre vent’anni attiva sul territorio ma solo ora promotrice di una rassegna tutta personale, così, l’Accademia Cassiopea, con il suo teatro-studio come trasformato in un vero e proprio planetario, propone uno sguardo diverso, obliquo, lontano dalle comode dinamiche del mainstream, verso un firmamento scenico tutto da scoprire, tra stelle di danza contemporanea e lampi di performance, bagliori di prosa e musica dal vivo, il sole del cantautorato (C’era una volta Mimì, domenica 27, omaggerà Domenico Modugno) e le mille lune del mito classico (Orfeo ed Euridice e Antigone apriranno la rassegna, mentre il 26 ottobre il Teatro del Carretto proporrà Il cielo sta per cadere, rilettura delle Baccanti), promettendo un approccio inedito al fatto teatrale e attento anche all’interazione tra arte e territorio, con una serie di laboratori volti ad alimentare lo scambio culturale e umano tra pubblico e “addetti ai lavori”: artisti e cittadini.