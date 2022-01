Al Teatro Manzoni di Roma il debutto di "Tempo al Tempo"

Al T​eatro Manzoni di Roma il debutto di "Tempo al Tempo". Donne di oggi e di ieri. Un viaggio tra esperienze, confronti e diversi modi di essere. Fino al 23 gennaio uno spettacolo tutto al femminile in Via Monte Zebio 14c.

Al Teatro Manzoni di Roma in scena, fino al 23 gennaio 2022, uno spettacolo tutto al femminile “Tempo al Tempo” con Alessandra Costanzo, Beatrice Fazi, Antonella Laganà, Marta Zoffoli, per la regia di Paola Tiziana Cruciani (foto credito Alberta Rossi).

La commedia si apre con l’incontro di due amiche in partenza per il week end. Lungo il tragitto in auto si perdono e trovano ospitalità in uno strano casale abitato da due donne così vintage che sembrano provenire dal passato. In realtà è proprio così! Incredibilmente, forse a causa di un ponte nello spazio temporale, nel rifugio le amiche si ritrovano nel pieno dei rivoluzionari anni settanta. Epoca di grandi battaglie sociali, tra idee di libertà, creatività, innovazioni. Un salto indietro nel passato con l’inevitabile e divertentissimo incontro-scontro tra le quattro protagoniste e le due epoche.

