4 chiacchiere, la stand-up comedy di Flavio Andreozzi al Teatro Planet

Martedì 28 Maggio 2019, 20:41

La stand-up comedy approda aldi: da mercoledì 29 a venerdì 31 maggio,sarà protagonista di 4 chiacchiere, uno spettacolo prodotto da FMG e diretto daUn monologo di un'ora e mezza in cui si affrontano, con irriverente e provocatoria ironia, i temi che più di ogni altro tengono banco sui social e sulle bocche degli italiani. Uno spettacolo fatto di verità e risate dove ci si mette in gioco, ci si mette in dubbio e si mette in risalto il valore maggiore dell'apparire rispetto all'essere.