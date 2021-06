Stasera in tv, Quarto Grado su Rete 4: di cosa si parlerà nella puntata?

Venerdì 18 giugno andrà in onda su Rete4 una nuova puntata di Quarto Grado, il programma Mediaset condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dedicato all'approfondimento giornalistico di alcuni casi irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata. In molti si chiedono se nella puntata si parlerà del caso di Denise Pipitone, dopo le parole della madre Piera Maggio nell'ultima puntata di Chi l'ha Visto. Crediti foto@kikapress Music: «Cute» from Bensound.com

