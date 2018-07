Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, giovedì 19 luglio, ci sono molti programmi tv che possiamo considerare adatti al periodo estivo della nostra televisione. Leggerezza, repliche, musica: questi gli ingredienti più ricorrenti nella serata televisiva dei palinsesti nostrani. Una buona compagnia in serate afose ed estive, ma sicuramente non il meglio che il piccolo schermo possa offrire ai telespettatori. Comunqueoffre la replica di due puntate di Don Matteo 10, un grande classico della rete ammiraglia della tv di stato. Questa sera potremo rivedere l'undicesimo e il dodicesimo episodio. Su Canale 5, invece spazio alla musica con il Wind Summer Festival , condotto da Ilary Blasi.LEGGI ANCHE >Chi volesse invece scegliere l'approfondimento politico potrebbe optare perdove c'è una nuova puntata di In Onda, il programma condotto da Luca Telese e David Parenzo. Questa sera è prevista la versione lunga del programma di apprfondimento de La7 che si potrarrà fino alle 23.30. Risate assicurate invece sucon il film "le comiche II".Ma ora entriamo nel particolare guardando, canale per canale, le possibili scelte per chi questa sera preferirà il divano ad un bel gelato con gli amici per cercare un po' di fresco.RAI 121.30 Don Matteo Ⅹ "Episodi 11,12" (TELEFILM) info Sentimentale-giallo, con Terence Hill23.40 Cose nostre "Ultima puntata" (CULTURA) Giornalismo, mafie, serie di 4 documentari0.50 TG1 Notte / Che tempo faRai 221:05 - Papà a tempo pieno Garage e ricordi21:25 - Rosewood - Verità nascoste - Autopsie e bottini - Il potere del sangue23:50 - Crazy Ex-Girlfriend - Quel messaggio non era indirizzato a Josh!00:34 - Josh ed io lavoriamo ad un caso!Rai 320:00 - Blob20:25 - Voxpopuli20:45 - Un posto al sole21:15 - Era d'estate23:05 - TG Regione23:10 - TG3 Linea notte estate23:41 - Meteo 323:45 - Doc 323:48 - Nata femmena00:40 - Parlamento Telegiornale00:50 - Cultura Gli Speciali di Rai Scuola - Sì, questo è un uomoRete 420:30 - STASERA ITALIA21:27 - DIO PERDONA... IO NO! - 1 PARTE22:10 - TGCOM22:12 - METEO.IT22:16 - DIO PERDONA... IO NO! - 2 PARTE23:32 - SE SEI COSI', TI DICO SI' - 1 PARTE00:30 - TGCOM00:32 - METEO.ITCanale 520:00 - TG520:39 - METEO.IT20:40 - PAPERISSIMA SPRINT ESTATE21:25 - WIND SUMMER FESTIVAL00:30 - SPECIALE TG5 - L'ottava arte - videogiochi01:33 - TG5 - NOTTE02:08 - METEO.ITItalia 10:25 - LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - VITE PARALLELE21:15 - 22 MINUTES - 1 PARTE22:08 - TGCOM22:11 - METEO.IT22:14 - 22 MINUTES - 2 PARTE23:00 - SHARK - 1 PARTE23:57 - TGCOM00:00 - METEO.IT00:03 - SHARK - 2 PARTELA720:00 - TG LA720:35 - In Onda23:15 - Propaganda Doc00:20 - TG LA7 NotteTV820:20 - Alessandro Borghese - 4 ristoranti21:20 - Italia '90 - 1^TV21:30 - Le comiche 223:10 - Superfantagenio00:55 - Il cliente