Stasera in tv programmi oggi 21 aprile 2021: su Rai 1 21 aprile torna Alberto Angela con Ulisse

Alberto Angela torna in prima serata su Rai 1 con 'Ulisse, il piacere della scoperta' da mercoledì 21 aprile. 5 straordinari appuntamenti che ci porteranno alla scoperta del mondo ad iniziare dalla storia della capitale d'Italia. La prima puntata è dedicata a Roma: quale modo migliore per celebrare le 2774 candeline della città eterna! Crediti foto@Kikapress, @Shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Alberto e Piero Angela tornano insieme in tv: ecco quando li vedremo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Aprile 2021, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA