Stasera in tv, Chi l'ha visto su Rai3: anticipazioni sul caso di Oleysa, la ragazza russa che sembrava Denise Pipitone

Mercoledì 15 Settembre su rai 3 alle 21.20, Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di 'Chi l'ha visto'. Nel corso di questo nuovo appuntamento come annunciato dall'account Twitter della trasmissione, si tornerà a parlare di Oleysa Rostova la ragazza che per diversi giorni ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso poiché sembrava essere Denise Pipitone. Ora il programma di Rai3 annuncia delle possibili svolte nel ritrovamento dei genitori naturali di Oleysa. Crediti foto: kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 14:55

