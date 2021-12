Stasera in tv su Rete 4 "Non ci resta che piangere": gli errori nel film con Troisi e Benigni

Non ci resta che piangere resta uno dei film più amati di sempre. Roberto Benigni e Massimo Troisi hanno formato una coppia unica che si è fatto ammirare, sebbene per poco, dal pubblico italiano. Un capolavoro, un film di altri tempi, un'icona del cinema italiano che a distanza di anni viene rivisto generazione dopo generazione. Questa sera andrà in onda su Rete 4.Nonostante il successo, la storia, gli attori, ci sono errori da conoscere. FOTO: @KIKAPRESS E MEDIASET MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

