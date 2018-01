Stasera in tv mercoledì 24 gennaio: film, serie e programmi

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da una vuova puntata del fortunato programma televisivo condotto da Alberto Angela, passando per il bel thriller diretto da Ben Affleck, all'ennesimo appuntamento con la trasmissione d'inchiesta. Una breve guida tv con la selezione dei programmi di questa sera 24 gennio 2018., ore: Quarta e ultima puntata della trasmissione targata Rai e condotta da Angela che attraversa tutta l'Italia alla scoperta delle sue meraviglie.Oltre ache, assieme alle 24 ville palladiane del Veneto, sono state inserite, tra il 1994 e il 1996, nella lista, Alberto Angela accompagnerà poi gli spettatori a visitare leetrusche di(RM),e quelle di(VT), definite "la prima pagina della grande pittura italiana" per le eccezionali tombe dipinte, ornate con scene figurate: cacciatori, pescatori, suonatori, danzatori, giocolieri, atleti.Infine, "Meraviglie - La penisola dei tesori" aprirà uno scorcio splendido sui(BA) e suad Andria, una fortezza del XIII secolo fatta costruire dall'imperatore del Sacro Romano Impero Federico II.Un viaggio unico, da non perdere., ore, il programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti, condotto da. In questa puntata:, 40 anni, ucraino, residente a Salso, è scomparso da otto giorni., 59 anni, è scomparso da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. Climente, che vive con il figlio la nuora, mercoledì 17 gennaio intorno alle 11.00 è uscito per una passeggiata e non ha più fatto ritorno., 61 anni, promotore finanziario e sub esperto, vive a Santa Marinella (Roma) con la moglie. Sabato 21 maggio 2016 la coppia si trovava a Palau (Olbia-Tempio) per un fine settimana di vacanza. L'uomo si è allontanato con il suo gommone per andare a pesca come suo solito e non ha più fatto ritorno., 16 anni, vive ad Arzano (Napoli). Sabato 20 gennaio intorno alle 20 si è incontrato con la fidanzata a Napoli nelle vicinanze di Via Toledo. Intorno alle 20:30 ha telefonato alla madre dicendo di aver preso la metropolitana diretto alla Stazione Centrale e da questo momento di lui non si sono più avute notizie., ore- Stagione 3, andranno in onda questa sera gli episodi 7, 8 e 9.: Nel giorno delle elezioni, il Presidente degli Stati Uniti incarica il Team Scorpion di fermare un gruppo di hacker che sta tentando di bloccare i server e influenzare il voto.: Il team si reca in Irlanda per partecipare al Memorial in ricordo di Megan a un anno dalla sua morte. Walter scopre un disastro naturale e una nube velenosa che sta minacciando l'intero villaggio. Nel frattempo, Cabe e Toby cercano di alleviare la tensione tra Tim e Walter.: La madre di Paige, ritorna dopo molto tempo, nel tentativo di coinvolgere il Team Scorpion, quando scopre accidentalmente che un reattore nucleare dimenticato è sul punto di esplodere.Rete4, ore, un buon thriller su un particolare caso della 'Sindorme di Stoccolma'.Boston, quartiere di Charlestown, Boston, Massachusetts. La carriera da sportivo di Doug MacRay () finisce presto così com'era iniziata.Charlestown è un quartiere difficle, dove la criminalità spesso è l'unica strada per ottenere un certo tipo di successo. A complicare le cose, amicizie sbagliate e l'esempio di un padre criminale. Ben presto Doug diventa il capo di una banda di ladri; i suoi obiettivi sono commissionati da un 'fiorista' che da parecchio tempo occupa una posizione di spicco nella malavita. La banda inizia a derubare i caveau delle banche piu' prestigiose della citta'. Tutto va liscio, i soldi entrano facilmente nelle tasche dei compagni d'affari.Durante una rapina però Jem () - amico di vecchia data di Doug - deicde di prendere in ostaggio Claire (), la giovane direttrice dell'istituto. Una volta liberata la ragazza, Doug comincia a pedinarla, a seguire i suoi spostamenti, le sue abitudini, per cercare di capire se sia in possesso di informazioni che possano aiutare la polizia a identificare i membri dell'organizzazione..., ore- Episodio 1582, un nuovo episodio della soap opera spagnola prodotta da Boomerang TV e creata daHernando e Camila si incontrano e decidono di provare di risanare il loro matrimonio, ma per farlo Lucia è costretta ad andarsene. La ragazza però è malata - o meglio, si finge malata - ed è per questo motivo che il dottor Zabaleta non capisce l'origine del suo male. Alla locanda, Camila spiega ad Emilia, Alfonso e Nicolas qual'è il piano per liberarsi di Lucia: faranno credere a tutti che lei se ne e' andata per sempre da Puente Viejo. Matias e Beatriz, dopo essersi incontrati, ammettono di essere ancora innamorati. Adela fa sapere a Onesimo che rifiuterà l'offerta di occuparsi della scuola., ore, una nuova puntata del programma (sfortunato) sulle tendenze degli anni '90, condotto da Nicola Savino.Nonostante ospiti che solitamente attirano una buona parte di pubblico (), il programma di Savino è stato un disastro: gli ascolti sono stati quasi la metà di quelli rispetto alla trasmissione diChe i telespettatori si siano stufati - finalmente - del 'contenitore' vuoto?, ore, un film diretto dae interpretato dae daCamilla () lascia la Sardegna, le sue amiche e il suo lavoro di speaker radiofonico per sposarsi e andare a vivere a Milano con Simone (), consulente di una concessionaria automobilistica. Dopo poco tempo, il loro matrimonio inizia ad entrare in crisi. Esausto della situazione e del carattere pesante della moglie, Simone decide di chiedere la separazione. Non riuscendo a trovare il coraggio di farlo, ingaggia un famoso playboy, soprannominato "il falco" (), per sedurre la moglie e farsi lasciare da lei. Quando Simone si rende conto che la moglie ha altri interessi, capisce di amarla ancora e cerca di riconquistarla., ore, il sequel del precedente X-Men ed è ispirato ai fumetti degli X-Men pubblicati dallaGli X-Men sono impegnati nella caccia a Nightcrawler, un mutante-teleporta con l'aspetto di un demone blu che vuole attentare alla vita del Presidente. La notizia dell'assalto provoca una violenta sommossa nei confronti dei mutanti da parte dell'opinione pubblica, che non li tollera. In circostanze così tese, sono in molti a chiedere la reintroduzione del 'Mutant Registration Act': tra i piu' strenui difensori di questa idea, William Stricker, un militare sospettato di aver condotto esperimenti proprio sui mutanti.