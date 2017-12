Maleficent stasera intv su Rai 1, la trama del film ispirato alla fiaba de "La bella addormentata" con Angelina Jolie

Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In onda su, questa sera 29 dicembre alle 21,25, sarà trasmesso il film di successo "". La pellicola è una rilettura de "La bella addormentata" ma dal punto di vista della cattiva, appunto, la Strega Malefica.Una bella e giovane donna dal cuore puro con grandi ali nere vive indisturbata nel bosco, quando un giorno arriva un esercito di invasori umani a turbare la sua serenità e la vita idilliaca in cui viveva.. Malefica diventa una protettrice delle sue terre, ma rimane vittima di un tradimento, così il suo cuore si trasforma in pietra e decide di vendicarsi.Quando la principessa Aurora viene al mondo, tutto il regno è entusiasta. L’unica ad essere furiosa è la strega cattiva Malefica (Angelina Jolie) che lancia una maledizione contro la piccola, prefigurandole la morte al compimento dei sedici anni per via di una puntura di un dito sul fuso di un filatoio. Quando la piccola cresce, Malefica però capisce che Aurora rappresenta la chiave per farle ritrovare la felicità e portare la pace nel regno.