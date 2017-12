Le tre rose di Eva stasera in Tv su Canale 5: anticipazioni della penultima puntata

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Penultima puntata della fiction di" che andrà in onda questa sera, 28 dicembre, alle 21,15. Alessandro (Roberto Farnesi) e Aurora (Anna Safroncik) sembrano ormai definitivamente lontani, ma nel corso della puntata ci saranno colpi di scena che potrebbero ribaltare la situazione.LE ANTICIPAZIONI Aurora va da Fabio per parlare e lui le racconta chi ha ucciso Ivan. Fabio è determinato a farla pagare a Vittorio e, dopo aver impedito che il padre Carlo si suicidi, lo spinge a costituirsi e a denunciare Vittorio ai Carabinieri. Il primo tentativo di farlo arrestare fallisce perché Lucreazia (Laura Torrisi), riesce a nascondere le prove. Alessandro non si dà per vinto e cerca di incontrare il socio di Vittorio, Cristina, simulando di essere uno di loro, ognorando che quello è il piano di Cristina. Fabio (Fabio Fulco) capisce che Alessandro sta tentando di manipolare tutti, compresa Aurora, così decide di farle una proposta, ma alla fine della puntata molti nodi verranno al pettine.