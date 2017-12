La notte di Vasco stasera in tv su Rai 1: il "concerto dei record" tra musica, interviste ed emozioni

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stasera in onda in tv la Rai propone il grande show evento di Vasco a Modena. Su Rai 1 alle 21,25 sarà trasmessa "La notte di Vasco", la proiezione del grande concerto tenutosi, appunto a Modena.Un evento senza precedenti che ha polverizzato diversi record nel settore musicale. Verranno trasmessi i colori, le emozioni e la festa dei 220 mila, una giornata memorabile che Paolo Bonolis ha raccontato direttamente dal Modena Park in Eurovisione. Nella trasmissione saranno racchiuse interviste, racconti, ma soprattutto la grande musica del Blasco.Quello in onda stasera non è “Vasco Modena Park – Il Film", l’edizione cinematografica del concerto diretta da Pepsy Romanoff e in programmazione nei cinema a inizio dicembre. Si tratta della replica integrale della diretta dell'evento dello scorso primo luglio, quando il “concerto dei record” venne trasmesso su Rai 1, oltre che in 140 sale cinematografiche e in diversi palazzetti e piazze attraverso i maxischermi.