In onda su Rai 1 "Il ragazzo invisibile", la pellicola fantasy di Salvatores per tutta la famiglia

Questa sera, 30 dicembre, su Rai 1 andrà in onda, in prima visione tv, alle 21,25,, film fantasy diideale da vedere in questo periodo di festività.Il film ha come protagonista Michele (Ludovico Girardello), un bambino di 13 anni, la cui vita procede nella consueta routine di un ragazzo della sua età. Michele vive in una città tranquilla con la mamma Giovanna (Valeria Golino) ed è invaghito di Stella (Noa Zatta), una compagna di classe che però sembra non notarlo affatto. Un giorno però il ragazzo scopre di avere il dono dell'invisibilità e da quel momento iniziano per lui una serie di avventure.