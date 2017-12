Il dottor Zivago stasera in tv su Rete 4: la trama del grande classico tratto dal romanzo di Pasternak

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 07:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grande classico come '' per la prima serata di: ildel 1965, tratto dal romanzo del grande Boris Pasternak, capace di vincere cinque premi Oscar e altrettanti Golden Globe, andrà in ondaIl lungometraggio (200') diretto da David Lean si ispira al romanzo dello scrittore russo Boris Pasternak, vincitore del Nobel per la Letteratura nel 1958. Il grandeinterpreta il protagonista, il giovane medico Yuri Zivago, idealista e di buoni sentimenti, che diventa l'amante di Lara Antipova (), fino ad innamorarsene. La Rivoluzione Russa, però, li costringerà a separarsi tra mille vicissitudini e solo il destino potrebbe unirli di nuovo.