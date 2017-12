Il Ciclone stasera in tv, la trama. Il film incassò 75 miliardi di lire

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È probabilmente il più grande successo di, regista e protagonista nedalle 21,15 su. Cast magnifico composto da Lorena Forteza, Natalia Estrada, Massimo Ceccherini, Barbara Enrichi, Paolo Hendel, Alessandro Haber, Mario Monicelli.Il film è stato un campione d'incassi (ai tempi , oltre 75 Miliardi di vecchie Lire). Successo che bissa i risultati del precedente " I Laureati " di Pieraccioni. I risultati vanno ricercati in due aspetti : la tendenza che c'era nel seguire un certo filone cinematografico , in cui spicca il parlato dialettale e la genuinità fresca di una commedia spigliata , semplice nei suoi contenuti e solare nel modo in cui si mostra al pubblico. In periodi in cui la realtà della nostra società mostra la sua faccia più buia , il cinema da commedia semplice , diretto e facilmente penetrabile nell'immaginario collettivo, ha sempre successo con l'abilità con cui riesce a strappare ben più di un sorriso.