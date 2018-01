Cartabianca stasera in tv su Rai3, torna l'approfondimento della Berlinguer

Martedì 16 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Bianca Berlinguer prosegue il suo lavoro d'approfondimento con, stasera 16 gennaio in onda su, il talk show televisivo che affronta temi d'attualità e di politica. Al centro, acora una volta, le violenze sulle donne.Cartabianca torna ad occuparsi del tema della. Dopo lache aveva mandato in onda la lunga intervista ad Asia Argento, dove l'attrice aveva denunciato le molestie subite dal potente produttore di HoIlywood Weinstein, la Berlinguer invita davanti alle telecamere Lucia Annibali, oramai divenuta un simbolo della violenza che ogni giorno le donne subiscono. La Annibali è diventata tristemente nota alle cronache dopo esser stata sfregiata con l'acido dal suo ex-fidanzato. In studio sarà ospite anche Serena Dandini, conduttrice e autrice televisiva, che da tempo si preoccupa di raccontare storie di donne uccise da uomini violenti e gelosi. Il programma ideato e condotto da Bianca Berlinguer veniva trasmesso in una fascia quotidiana - dal lunedì al venerdì - pensata come momento di analisi approfondita di un tema d'attualità. Il format evidentemente piacque ed ora è diventato un appuntamento fisso del martedì; un rotocalco ben gestito e ben organizzato.