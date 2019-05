Captain America - Civil War: la trama, il cast, il trailer del film stasera su Rai 2

Venerdì 24 Maggio 2019, 16:16

Captain America è uno dei super-eroi più popolari nati sulle pagine di Marvel Comics. Il primo addattamento per il cinema risale al 2014, dove ad interpretare il personaggio dei fumetti è stato chiamato Chris Evans, che fino a quel momento non aveva avuto ruoli di primo piano ad Hollywood. Captain America: Civil War dunque è il sequel, uscito al cinema nel 2016, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, a soli due anni di distanza dal primo episodio The Winter Soldier. Com'è ormai consuetudine nel mondo Marvel, nello stesso film, compaiono e s'intrecciano storie di altri super eroi. Ed infatti qui troviamo anche Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man e Scarlett Johansson, la Vedova nera.Steve Rogers, alias Captain America, è al comanda degli Avengers, ancora una volta per salvare il mondo intero dalla malvagità di nemici sempre più potenti. Me nel corso della missione, pesanti danni collaterali con ripercussioni internazionali, scatenano pressioni politiche che chiedono il controllo degli Avengers da parte di un consiglio d'amministrazione che limiti la responsabilità dei super eroi e li diriga. Un'intrusione che non tutti i personaggi accettano di buon grado e che come conseguenza porta a divisioni intestine: l'una capeggiata da Steve Rogers, che non vuole interferenze governative, mentre l'altra, guidata da Tony Stark, che a sorpresa rispetto al gruppo sostiene il sistema di vigilanza istituito dal governo.I super budget destinati a questo genere di film consentono l'arruolamento di un nutrito numero di star. Ed infatti in Captain America: Civil War, oltra ai già citati Chris Evans, Robert Downey Jr e Scarlett Johansson, troviamoDon Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Paul Rudd, William Hurt. E non sono neanche tutti. Il film è stato uno dei maggiori incassi della storia del cinema, il più redditizio nell'anno d'uscita, il 2016, con 1,1 miliardi di dollari incassati nel mondo, e tra i primi 30 film ad aver guadagnato di più nella storia del cinema moderno.