Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: Lug 31, 2018 at 10:43 PDT

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

continua a stupire i suoi follower sucon unache la ritrae inmentre prende il sole. Lo scatto mostra il suo fisicodopo i duri allenamenti con un nuovo personal trainer, ingaggiato dopo gli insulti ricevuti in seguito alle immagini dei paparazzi che la mostravano in carne e con la cellulite ben visibile sul lato B.Nei giorni scorsi la sua forma fisica aveva scatenato polemiche dopo le stories pubblicate in compagnia della sorella Khloé e di Kendall Jenner che la accusavano simpaticamente di aver smesso di mangiare per perdere peso.