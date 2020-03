Festa del papà, le tenere dediche dei vip: da Francesco Totti a Carlo Verdone e Aurora Ramazzotti - Foto

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Marzo 2020, 21:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unache sarà difficile da dimenticare. Quest'anno è coincisa cone ha gettatoimpedendo a molti figli di abbracciare i loro padri. In Italia aumentano i contagi e purtroppo i morti, ma è proprio nei momenti difficili come questo che si sente ancora di più la necessità di condividere e manifestare l'affetto per i propri cari. In molti, anche tra i vip, hanno fatto gli auguri ai propri papà e speso parole commoventi per quelli che non ci sono più.ha ricordato il papà, il Generalescomparso prematuramente in seguito a un attentato mafioso. Lo ha paragonato a un seme e a un albero da cui si sono diramate la verità, la lealtà e la giustizia.ha pubblicato una foto in bianco e nero in compagnia del padre, ma anche della mamma. Entrambi sono morti recentemente. Sempre su Instagramha ricordato il suo celebre papà riportando le sue parole: «Nella vita non c'è niente che non rifarei».Carlo Verdone ha rispolverato una foto al Lido di Venezia in compagnia dele ricordato un aneddoto che ha come protagonista quello che è considerato il padre artistico,che lo aveva fatto scappare via quando era un bambino con la sua ironia. «Mi feci l'idea che gli attori erano una categoria di gente cretina e antipatica con i bambini». Poi tornando sul papà: «Questa foto logorata dal tempo mi emoziona, mi piace vedere che mio padre mi abbraccia protettivo. Lui che il padre, morto in trincea sul San Gabriele, non lo conobbe mai.Mio papà nato nelle più atroci difficoltà economiche è stato il più grande esempio nella mia vita».Alle dediche social si aggiungono anche quelle di chi ha la fortuna di avere ancora al proprio fianco il papà, come. Tanti personaggi dello spettacolo hanno voluto dedicare una frase a corredo di una vecchia foto.pensa a papà Eros lontano e si fa forza pensandolo al sicuro: «Oggi è il giorno del papà e tu sei lontano, non c’è niente che desideri di più di abbracciarti, ma ringrazio che tu stia bene e aspetto il giorno in cui potrò farlo perché so che sarà bellissimo. Anche se qua, ora, le cose sono brutte un bel po’». Infine,strappa un sorriso con la sua foto da bambino in braccio al papà. Per il genitore l'affettuoso soprannome di "Sceriffo".