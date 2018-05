Dagospia diventa maggiorenne: party esclusivo per i 18 anni con vip e amici

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

compie 18 anni e diventa maggiorenne. Il sito web di scoop e retroscena curato da Roberto D’Agostino, infatti, è attivo dal 23 maggio del 2000. «Dagospia è maggiorenne, può cominciare a fottere - ha scherzato Dago - ma resto sempre un coatto cresciuto a San Lorenzo. Da ragazzino ero balbuziente, essere preso in giro mi ha dato la possibilità di leggere tanto».Diciotto anni di rumors e scoop sui personaggi del mondo dello spettacolo, cultura, sport e politica. Con alcune rubriche-cult come Cafonal. E ieri un super party esclusivo della redazione sul lungotevere con, tra i tanti, Renato Zero, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Maurisa Laurito e Achille Bonito Oliva.