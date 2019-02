Alena Seredova italiana: «Ho giurato fedeltà alla Repubblica, in Italia ho trovato l'amore»

di Alessio Esposito

è una cittadina italiana a tutti gli effetti. Nel giorno di San Valentino la showgirl ceca ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica in comune a Torino. «Se mi sono emozionata? Sì - ha raccontato la Seredova con un post su Instagram - Se attribuisco un valore a questo atto? Assolutamente Si. È una lunga storia d’amore quella che lega me a questo meraviglioso Paese: è qui che ho trovato amore, accoglienza, lavoro, amicizia. È qui che sono diventata mamma ed è qui che crescerò i miei figli».L'ex moglie di, che da qualche mese convive con l'imprenditore Alessandro Nasi, ha sfruttato l'occasione per lanciare un bel messaggio sull'integrazione a tutti i suoi follower: «Sono molto felice oggi e lo sono perché “essere cittadina Italiana” arricchisce il mio essere “cittadina ceca”. L’integrazione è ricchezza, un valore inestimabile che in qualche modo sento di rappresentare e che voglio rappresentare, oggi più che mai. Abbiamo bisogno di raccontare quanto sia importante cancellare ogni tipo di “separazione” e paura per ciò che apparentemente è diverso». Alena Seredova ha chiuso il post, corredato da foto e video del giuramento nelle stories, scrivendo: «Oggi è il giorno degli innamorati e l’amore è Unione. Grazie Italia».