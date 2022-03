Zingaretti diventa "Il re" in una serie Sky: «Un uomo che si è perso e decide di farsi dio»

di Michela Greco

«Montalbano? Non ho nessun desiderio di farlo dimenticare, né voglia di riscatto, si tratta soltanto della chiusura di un’esperienza perché era arrivato il momento che accadesse, anche perché erano mancate le sue colonne. Ora ho voglia di lavorare a progetti che mi stanno a cuore, anche in vesti diverse da quelle di attore, come con Il re». Ed ecco quindi che, abbandonate le nuotate e le indagini a Vigata, Luca Zingaretti arriva da domani su Sky e Now con la serie di cui è co-produttore e protagonista nei panni di Bruno Testori, direttore del carcere “di frontiera” San Michele. Un personaggio a dir poco duro e ambiguo, una specie di semi-dio, più che un dirigente, che in questo prison-drama applica la sua personalissima idea di giustizia alle dinamiche che agitano i rapporti tra detenuti, secondini e mondo esterno.

Quando un duplice omicidio – quello del comandante e suo caro amico Iaccarino (Giorgio Colangeli) e quello di un ergastolano (Ivan Franek) – accende i riflettori sull’istituto penitenziario che dirige, Testori dovrà vedersela soprattutto con tre donne: il pm che indaga sugli assassinii (Anna Bonaiuto), l’agente penitenziaria Massini (Isabella Ragonese) e la sua ex moglie (Barbora Bobulova), funzionaria dei servizi segreti. «Bruno Testori è un uomo che ha perso la bussola - spiega Zingaretti - Uno che, come il colonnello Kurtz in Apocalypse Now, è partito per una missione che poi è diventata la sua ossessione. Un uomo che ha visto orrori, ha fatto errori e si è perso. Uno che, avendo a che fare con la giustizia, decide di farsi dio». Anche a costo di compiere scelte immorali: «Mi sono sempre dato la regola di non giudicare i personaggi che interpreto. Cerco di coglierne le sfumature, l’umanità, i conflitti. E in questo Testori è una sfida. La bellezza di questa serie sta proprio nel tentativo di scansare i cliché: in fondo nessuno di noi è completamente buono o cattivo».

Negli otto episodi de “Il re”, diretti da Giuseppe Gagliardi, si toccano temi incandescenti come il terrorismo, la violenza nelle carceri, la radicalizzazione islamica. E lo stesso Zingaretti non si tira indietro di fronte alle domande sull’attualità e, inevitabilmente, sulla guerra. «Prima di ogni considerazione dico “stop alla guerra”. Prima di tutto fermate i bombardamenti. Un artista può fare gesti simbolici in questo senso, ma credo che ora serva l’impegno di tutti, di cittadini e politici, per dire stop alla guerra. Prima sediamoci intorno a un tavolo e poi, in caso, faremo i distinguo. Sono attonito di fronte a certe scelte di Putin, che ha dato una risposta smodata a una crisi interna russa, e penso che sia un gran peccato che, mentre vedevamo la luce in fondo al tunnel della pandemia, ci ritroviamo di nuovo sprofondati in notizie di distruzione e morte».

