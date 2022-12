Verdone invita Ibrahimovic a recitare nella serie tv, il calciatore accetta e vola a Roma. L'attore: «Non è da tutti, ho un nuovo amico»

Cosa ci fanno Carlo Verdone e Zlatan Ibrahimovic insieme l'8 dicembre? Semplice, girano una scena di "Vita da Carlo 2", la serie tv nella quale l'attore interpreta se stesso. Il calciatore è stato ingaggiato per girare una parte nella nuova stagione che uscirà nel 2023, e nel giorno di festa è volato a Roma. A testimoniare il suo arrivo è stato proprio Verdone, che gli ha dedicato parole al miele: «Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti ... E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene», ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Fredy Guarin, l'ex Inter in lacrime: «La mia vita sta cambiando». Ecco cosa gli è successo

Samuel Eto'o perde la testa ai Mondiali: calci a uno youtuber dopo Brasile-Corea del Sud VIDEO

Verdone ringrazia Ibrahimovic

«Oggi per noi è un giorno lavorativo come gli altri. Ma un po' speciale perché è atterrato da Milano Zlatan Ibrahimovic per recitare la sua posa - scrive Carlo Vedrone su Facebook - Persona deliziosa per umiltà, generosità e professionalità. Ci siamo conosciuti oggi per la prima volta e posso dire che ho un nuovo amico che spero di rivedere presto. Grazie ancora Zlatan per aver accettato il mio invito con slancio. Non è da tutti ... E te ne sarò sempre grato. Ti auguro ogni bene. Un saluto a voi tutti. Buon otto dicembre», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Dicembre 2022, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA