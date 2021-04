"Tutto è possibile" la docu-serie di TIM e RaiPlay sulla vita degli italiani in chiave digitale. Parte il contest per essere protagonisti

Il digitale ha cambiato, sta cambiando e cambierà la nostra vita. In che modo? Questa è la domanda che ha spinto TIM, sostenuta da circa 40 partners e RaiPlay, a lanciare il contest per raccogliere storie di cambiamento degli italiani con l'obiettivo di raccontare il "Risorgimento Digitale" in una docu-serie in otto puntate dal titolo Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale.

Il progetto, presentato in diretta streaming da Salvatore Rossi, Presidente di TIM, Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e dall'ideatore, il giornalista Riccardo Luna, ha un duplice valore: educare gli italiani alla digitalizzazione ed offrire storie positive, nate nel periodo più complesso dell'umanità dal Dopoguerra.

"L'Italia, secondo la pagella stilata dalla Commissione Europea, è al 25° posto per competenze digitali, su 28 paesi europei - spiega Rossi, Presidente di TIM - così nel 2019, in epoca pre-Covid, abbiamo fatto partire l'Operazione Risorgimento Digitale portando in giro per le medie città italiane, un camion per offrire corsi e consulenze gratuiti agli italiani che avevano voglia di imparare i rudimenti del digitale, partendo da come si accende un computer. Siamo partiti da Marsala, abbiamo girato la sicilia e siamo sbarcati nel continente quando è arrivata l’emergenza sanitaria".

Il Covid ha fermato il progetto, ma nello stesso tempo ha accellerato la diffusione del digitale, strumento indispensabile per lavorare in smart working, per studiare con la Dad e per mantenere la socialità con le varie piattaforme. Dal contatto fisico, TIM ha spostato il progetto su un piano virtuale, con successo. "Abbiamo contato oltre un milione di italiani coinvolti dall’iniziativa e dalla proposta ideata da TIM è nata un'alleanza di 40 partners, che hanno a cuore la popolazione tecnologica" ha aggiunto Rossi, fino al salto di qualità con la Rai, oggi impegnata nell'alfabetizzazione digitale, come negli anni Cinquanta lo fu con gli insegnamenti televisivi del Maestro Manzi.

La docuserie "Tutto è possibile", si configura come un viaggio speciale alla scoperta del nostro paese, costretto a nuove abitudini e stili di vita, anche grazie alle opportunità del digitale. Fino al 26 aprile, sul sito storie.risorgimentodigitale.it ci saranno tutte le informazioni per candidarsi e magari diventare il protagonista di uno degli otto episodi, che avranno la durata di 25 minuti.

A curare il format "ci sarà un regista, che stiamo ancora scegliendo e un gruppo di autori, come lavoriamo di solito sulla serialità, - ha detto Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital - le storie saranno raccontate in modo itinerante da Riccardo Luna, senza uno studio. Nella docu-serie, ripresa e montata, ci mettiamo in ascolto di storie che non conosciamo. Vorremmo che la storia diventasse occasione di immedesimazione, ciò che prima era un ostacolo, può aprire un nuovo orizzonte".

"Come sarebbe stata la nostra vita in questo momento senza il digitale? è la domanda da cui siamo partiti" spiega l'ideatore del format Riccardo Luna, "secondo una ricerca del Censis 10 milioni di italiani hanno imparato per la prima volta a fare un'attività digitale. Il Covid ci ha costretto ad accelerare, ma non dobbiamo perdere questa possibilità. Oggi chiediamo agli italiani, insegnanti, artigianti, commercianti, sportivi, artisti di raccontarci le loro storie. Ci sono 2 settimane di tempo per candidare le storie, poi a giugno inizieremo a girare e le vedremo in autunno ad ottobre su RaiPlay".

