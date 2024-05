Tutto chiede salvezza torna su Netflix. Il cimitero, la gravidanza e l'arrivo di Drusilla Foer: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione

di Serena De Santis

Tutto chiede salvezza sta per tornare su Netflix. Ad annunciarlo è stato il colosso dello streaming, che sugli account social ha pubblicato alcuni scatti delle nuove puntate. La prima stagione è stata pubblicata per la prima volta nel 2022, riscuotendo molto successo da parte del pubblico e della critica cinematografica.

Le puntate riprendono il racconto dell'omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, che narra la storia di questo ragazzo che, dopo una crisi psicotica, si ritrova a passare una settimana all'interno di un reparto psichiatrico insieme a cinque compagni di stanza davvero molto singolari.

Le riprese tra Roma e Anzio

Netflix aveva annunciato il rinnovo della serie nell'aprile del 2023, a un anno dalla prima stagione. Le riprese sono iniziate nell'agosto dello stesso anno e hanno visto gli attori muoversi tra la Capitale e il litorale romano. Come accaduto per la prima stagione, una parte delle riprese è stata svolta ad Anzio, tra la spiaggia delle Grotte di Nerone e l’ospedale militare di lungodegenza della città, che nella serie è diventato l'istituto psichiatrico.

Come si può vedere nelle foto, Daniele (interpretato da Federico Cesari) ritorna nel luogo in cui ha incontrato i suoi fedeli amici. Nella prima foto si può vedere il protagonista meditare su una tomba con un libro in mano (forse anche questa scena ambientata nel cimitero comunale di Anzio), mentre negli altri scatti si può vedere il ragazzo e gli altri personaggi tornare a Roma.

Anche Drusilla Foer nel cast

Dalle prime indiscrezioni, la seconda stagione sembrerebbe essere costituita da cinque episodi, che ripartiranno dall'annuncio della gravidanza da parte della fidanzata di Daniele. In queste nuove puntate i telespettatori potranno vedere l'ingresso di nuovi personaggi, tra cui anche quello interpretato da Drusilla Foer.

Il colosso dello streaming ancora non ha pubblicato la data di uscita della serie italiana, ma in tanti sperano di vederla molto presto.

