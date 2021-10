Tornano su Rai 1 le avventure di Imma Tataranni. La videointervista al cast

Dopo il successo della prima stagione, Vanessa Scalera torna su Rai 1 nei panni di “Imma Tataranni”, il personaggio nato dalla penna letteraria di Mariolina Venezia. Ambientata sempre a Matera, la Tataranni affronta di petto nuovi delitti, risolvendoli nell'unico modo che conosce: senza perdersi in chiacchiere e contando sulla sua prodigiosa memoria. «Imma Tataanni è amata non solo dalle donne ma anche tanto dagli uomini » rivela Vanessa Scalera in collegamento su Zoom. «La sua personalità dirompente e il fatto che se ne frega di tutto e tutti è uno dei punti di forza di questa serie ». La prima puntata della nuova stagione di “Imma Tataranni” è in onda su Rai1 il 26 ottobre in prima serata. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, 13:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA