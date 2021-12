Torna la serie cult "Il principe di Bel-Air". E c'è ancora Will Smith (ma non come attore)

La stella di Hollywood, Will Smith è nata da una delle sitcom iconiche degli anni Novanta, Willy, il principe di Bel-Air, che già dalla sigla tv a ritmo di rap, una novità nell'Italia di quegli anni, aveva un umorismo fresco come il suo interprete principale, che da lì a poco, avrebbe spiccato il volo nel mondo del cinema, collaborando per ben due volte anche con Gabriele Muccino.

Ebbene siccome ormai pescare nei successi del passato è più che una moda, anche quella serie riattulizzata con un nuovo protagonista sta per tornare sugli schermi televisivi; ma in una chiave nuova, soprattutto nel genere, dalla commedia al drama. Ecco, infatti, che le prime rime di quella sigla, "questa è una storia/ su come la mia vita cambiata/ capovolta/sottosopra sia finita", tornano nel teaser della serie, dove la voce è quella di Will Smith, ma il tono non è più scanzonato, ma serio e parlato, mentre un altro Willy - l'esordiente Jabari Banks - finisce in una piscina colma d'acqua, ed il nome di Smith torna, ma come produttore esecutivo.

A 26 anni dall'originale, nel 2022, arriverà sul canale americano di streaming Peacock, la nuova serie che si chiamerà semplicemente Bel-Air, come il quartiere lussuoso di Los Angeles dove vivono i super ricchi. Da quel poco che si conosce della trama, la serie partirà dalle stesse premesse di quella anni 90, ossia il viaggio complicato che porterà Will dalle strade di West Philadelphia alle dimore scintillanti di Bel-Air, ma con un'attenzione maggiore al contesto sociale e all'integrazione.

Tra gli altri attori del cast ci saranno, Adrian Holmes nel ruolo di Phillip Banks, il patriarca della famiglia che sottrarrà Will a una vita violenta, Cassandra Freeman in quello di sua moglie Vivian, Olly Sholotan, Coco Jones e Akira Akbar in quelli di Carlton, Hilary e Ashley, i figli di Phil e Viv nonché cugini di Will, mentre Jimmy Akingbola in quello del maggiordomo Geoffrey, il personaggio più divertente della serie originale.

