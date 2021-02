Tom Ellis con la bandiera italiana sul set: «E' stata la mafia...». Scoppia la bufera sul social

Tom Ellis, protagonista della serie “Lucifer”, gira sul set con la bandiera italiana e a chi gli chiede il motivo risponde ridendo “Scelta per la mafia”, scatenando una bufera sul social.

TOM ELLIS, LA BANDIERA ITALIANA E LA MAFIA

Tom Ellis, protagonista di “Lucifer” su Netflix, è diventato virale sui social per un suo “scivolone” sull’Italia. In un video infatti si vede Tom Ellis che gira per il set della serie con una bicicletta, a cui sono attaccate bandiere di diversi paesi, fra cui quella italiana. A chi gli chiede il motivo della scelta del tricolore, risponde ridendo “The mafia…”, per poi aggiungere “No, scherzo”.

Tom Ellis ha poi spiegato che in realtà la bandiera gli era stata regalato da un tecnico italiano che lavora con lui alla serie, ma sul social è comunque partita una rivolta con una pioggia di critiche e richiesta di boicottare “Lucifer” e le future interpretazione dell'attore.

