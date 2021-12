The Witcher, la seconda stagione è su Netflix. Le interviste al cast VIDEO

È su Netflix dal 17 dicembre la seconda di "The Witcher", serie fantasy basata sull'omonima saga bestseller. È la storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo del Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e prosperare, e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili. Del cast fanno parte Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra: «Al centro della storia ci sono tre orfani, una cosa che non credo di aver mai visto finora in una serie fantasy » racconta Chalotra in collegamento su Zoom. « Quello che è interessante di "The Witcher" è la profondità dei personaggi e le loro relazioni » continua. « Prendiamo ad esempio i personaggi femminili di Siri (Freya Allan) e Yennifer (Chalotra): come donne è un'opportunità straordinaria quella di riuscire a mostrare un personaggio fantasy così completo sullo schermo ». La seconda stagione di "The Witcher" è su Netflix dal 17 dicembre. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 10:58

