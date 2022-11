The Watcher e Dahmer avranno una stagione 2: Netflix conferma i sequel per le due serie di successo

di Redazione web

Dahmer e The Watcher sono le serie tv più viste in questo fine 2022 su Netflix. La piattaforma di streaming, che nella sua ricca offerta punta molto sulla serialità crime, ha trovato in Ryan Murphy, il regista ideale. Entrambe le serie uscite a distanza ravvicinata, infatti, sono sue creature, anche se Murphy non è nuovo a prodotti di successo. Nella lista dei prodotti seriali troviamo Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story.

Dunque se anche il nome non dirà molto ai non addetti ai lavori, Murphy è talmente una garanzia per Netflix, che sia per Dahmer che per The Watcher, sono stati decisi due sequel.

Serie boom

Dahmer e The Watcher, oltre ad essere in cima alla classifica delle serie più viste, sono anche quelle che alimentano maggiori conversazioni sui social ed anche offline, nel mondo reale, quando ci si scambia opinioni sulle serie, almeno una delle due non manca mai.

Il titolo originale sul serial killer cannibale, era Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, che come per American horror story, faceva pensare ad un'antologia seriale. Infatti le prossime produzioni racconteranno di tristemente celebri serial killer, «altre figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società”, o almeno così si legge nella comunicazione ufficiale.

Destino analogo

The Watcher, anch'essa basata sui misteriosi messaggi recapitati ai residenti di una bellissima casa, ad un'ora da New York, da un misterioso osservatore, che (attenzione spoiler) non viene smascherato, motivo evidente per farne una seconda stagione. «Il pubblico non riesce a staccarsi da Monster e da The Watcher - ha dichiarato Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix - la forza di queste due serie si deve alla voce originale e distintiva di Ryan Murphy che ha creato fenomeni culturali e siamo elettrizzata all'idea di continuare a raccontare storie in questi due universi narrativi».

