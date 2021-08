The Walking Dead, l'ultima stagione arriva su Star. Laura Cohan : "Sarà un finale che vi metterà al tappeto"

La prima parte della trilogia dell’undicesima stagione di The Walking Dead arriva su Star (all'interno di Disney+) dal 23 agosto. Basata sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman, The Walking Dead segue un gruppo di sopravvissuti durante un'apocalisse zombie. In questa ultima stagione ritroviamo i protagonisti della serie alle prese con nuove minacce. Del ricco cast fanno parte Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Laura Cohan: "È stata una serie formativa per me, anche rispetto al modo in cui affronto ogni nuova esperienza" ci rivela l'attrice in collegamento su Zoom. “La prima parte di questa stagione è terrificante. Preparatevi... sarà un finale che vi metterà al tappeto". Norman Reedus, veterano della serie, ripensando al percorso fatto in questi anni, rivela quanto lui e il suo personaggio (Daryl) siano molto simili: " Sono una persona insicura, timida e non mi apro facilmente a nuove conoscenze, proprio come Daryl. Lui non si arrende mai e anche io sono così, anche se ci sono occasioni in cui dovrei iniziare a farlo". I primi episodi dell'attesa ultima stagione di The Walking Dead sono su Star. (a cura di Paola Schettino Nobile)

