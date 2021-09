The Morning Show 2: intervista a Reese Witherspoon e Jennifer Aniston.

È su Apple Tv+ la seconda stagione di The Morning Show, l'acclamata e pluripremiata serie con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon che racconta le dinamiche di potere sul posto di lavoro del network televisivo UBA. Il team del Morning Show riemerge dalle macerie delle azioni di Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon), con una UBA rinnovata e un mondo in mutamento, poco prima dell'avvento della pandemia. «In questa nuova stagione vengono trattati tantissimi nuovi temi: il razzismo sistematico, l'omofobia, l'ageismo...», racconta Reese Witherspoon, che nella serie è anche produttrice esecutiva insieme alla Aniston. «Ho molto rispetto per i giornalisti e il giornalismo, penso che sia importante e vitale», continua l'attrice. «Ci sono però anche cose complesse con cui fare i conti, perciò a volte devo prendermi del tempo per chiedermi se quello che leggo sia vero o meno». La seconda stagione di The Morning Show va in onda ogni venerdì con un nuovo episodio settimanale. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Settembre 2021, 14:40

