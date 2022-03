The last of us, tutto quello che sappiamo: la trama, il cast, la data d'uscita

Brutte notizie per i fan di The last of us. Non il videogioco, ma la serie tv tratta dal popolare game per PlayStation che secondo le ultime indiscrezioni non dovrebbe più uscire nel 2022. Sembra, infatti, che la serie prodotta da HBO sia ancora in produzione, con le riprese ancora in corso, stando alle notizie apparse su The Hollywood Reporter, che rendono plausibili il rinvio dell'uscita al 2023.

In realtà HBO non ha mai comunicato la data d'uscita, ma solo la fine delle riprese che dovrebbero terminare a giugno prossimo, dunque a metà 2022, il che ha fatto ipotizzare per un'uscita sulle piattaforme entro la fine del 2022.

The last of us, la trama

La trama della serie riprende quella del videogioco e si svolge 20 anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto ormai temprato dalle sfide affrontate, viene assunto per liberare Ellie, una ragazzina di 14 anni, da una zona di quarantena. Quello che si presenta come un lavoro semplice, presto si trasforma in un brutale e straziante viaggio, in cui i due si trovano a dipendere l’uno dall’altra per poter sopravvivere. Insieme inizieranno una lunga avventura, che li porterà ad affrontare nemici e pericoli.

The last of us, il cast

Ad interpretare il co-protagonista Joel sarà Pedro Pascal, attore già noto al grande pubblico per il ruolo in The Mandalorian ma anche nella serie tv Narcos. Invece il ruolo di Ellie è stato assegnato a Bella Ramsey, attrice apparsa e Game of Thrones. Nelle scorse settimane per alimentare l'hype intorno alla seria è stata diffusa una prima immagine con Joel e Ellie, ripresi di spalle, una somiglianza non da poco con l'inquadratua tipica del videogioco. Tra gli altri personaggi, troviamo Storm Reid (Euphoria) che sarà Riley, la migliore amica di Ellie, Anna Torv (Fring e Mindhunter) sarà Tess, la contrabbandiera indurita, socia ed amica di Joel;

Merle Dandrige sarà Marlene, la leader delle Luci, una milizia che tenta di strappare all’esercito il controllo sulle zone di quarantena, Gabriel Luna sarà Tommy, il fratello minore di Joel ed un ex soldato, Jeffrey Pierce sarà Perry, un ribelle in una zona di quarantena e personaggio originale nello show, Nico Parker sarà Sarah, la figlia di Joel

Murray.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA