Alessandra Masi e Charles Dance completamente nudi al mare: la vita intima della star di The Crown

di Cecilia Legardi

Alessandra Masi e Charles Dance sono stati fotografati alla spiaggia per nudisti di Formentera: la coppia è stata fotografata mentre non lascia nulla all'immaginazione. La loro relazione, nata sul set, dura ormai da 4 anni.

Nudi sulla spiaggia

Star de Il Trono di Spade e personaggio di The Crown a partire dalla terza stagione, Charles Dance (77) fa coppia fissa con l'attrice italiana Alessandra Masi, 55 anni, ed insieme sono stati recentemente a Formentera. I due si sono incontrati nel 2020 sul set di The Book of Vision. Alla domanda su quale sia il suo ricordo principale del film, Dance ha risposto: «Ad essere sincero, è l'incontro con Alessandra», rivelando tutto l'affetto che ha per lei. Sull'isola spagnola la coppia ha preso il sole senza costume da bagno, sulla spiaggia per nudisti Palya Migjorn, lasciando davvero poco - anzi, nulla - all'immaginazione: si tratta della spiaggia più lunga dell'isola con i suoi 5 km, è composta da numerose insenature sabbiose e luoghi appartati ed è stata anche classificata come uno dei posti migliori per prendere il sole nudi. Dopo una nuotata, Charles ed Alessandra si sono coperti con gli asciugamani e sono stati visti rivestirsi per un giro tra i negozi dell'isola: un look casual formato da pantaloncini, sandali e camicia a mezze maniche, mentre lui portava le borse della spesa.

Il tradimento e l'amicizia con l'ex moglie

Il matrimonio di Charles con Joanna Haythorn è durato 34 anni: si sono sposati nel 1970 e hanno divorziato nel 2004. Con lei ha avuto due figli, Oliver e Rebecca, ormai adulti. La separazione è arrivata quando lui ha ammesso di averla tradita: «Per la maggior parte è stato un matrimonio meraviglioso, - racconta l'attore - ma poi, sfortunatamente, ho ceduto ad alcune tentazioni lungo il percorso e il matrimonio è finito proprio a causa del mio comportamento», riporta il Daily Mail. «Ho dovuto dire la verità ed è stato uno shock per Jo». Charles aveva già rivelato che il suo lavoro lo aveva portato a sentirsi un sex symbol al centro dell'attenzione di tantissime attrici e collaboratrici e di quanto autocontrollo si ha bisogno sul set: lui aveva poi ammesso di non essere riuscito a ignorare le lusinghe. Ora, però, Joanna è la sua migliore amica. Nel 2012, dalla relazione con Eleanor Boorman, ha avuto una terza figlia, Rose

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 18:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA