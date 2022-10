The Crown 5, ecco il primo trailer: la data d'uscita (e la trama) della serie Netflix sui Reali

di Redazione web

Dopo la morte della regina Elisabetta II e l'incoronazione di re Carlo III, il prossimo 6 maggio, l'altro evento più attesto che riguarda la Royal Family, è la quinta stagione di The Crown, la serie Netflix che racconta virtù e scheletri della famiglia Windsor. La stagione 5, racconterà con ogni probabilità la morte di Lady D e gli sviluppi personali di Carlo e della sua famiglia. Proprio in questi giorni la piattaforma di streaming ha rilasciato uno spettacolare trailer che mostra cast e lascia intuire la storia, che arriverà online il prossimo novembre.

Il trailer

Il cast, infatti, cambia ogni due stagioni, seguendo l'evoluzione anagrafici dei personaggi della storia, di pari passi a quelli delle finzione. Il trailer sulle note bellissime di Bitter sweet simphony dei The Verve, si apre sulle macerie della famiglia reale, minati da scandali e dal fallimentare matrimonio tra Carlo e Diana.

Trama

Nei nuovi episodi, la Regina Elisabetta II, interpretatada Imelda Staunton, si avvicina a celebrare il 40° anniversario della sua ascesa al trono. Il Principe Carlo, interpretato da Dominic West, fa pressioni su sua madre per permettergli di divorziare da Diana (Elizabeth Debicki), ma la tensione è destinata a salire ulteriormente, quando entra in scena Mohamed Al Fayed (Salim Daw). Spinto dal suo desiderio di accettazione da parte dell’ordine più alto, sfrutta la ricchezza e il potere che si è fatto da sé per cercare di ottenere per sé e suo figlio Dodi (Khalid Abdalla), l'amante miliardario di Lady D, un posto al tavolo reale.

